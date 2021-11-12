Сегодня в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до -3 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью прогнозируется умеренный и мокрый снег. В некоторых районах может пройти кратковременная метель. Температура воздуха составит -1..-6 градусов.

Днем татарстанцев также ожидает снег и сильный порывистый ветер до 14 м/с. Температура воздуха составит +1..-3 градусов. На дорогах может образоваться гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Дневная температура воздуха в Казани составит +1..-1 градусов, в Набережных Челнах 0..-3, а в Альметьевске -1..-5.

Вчера эксперт КФУ рассказал, какой будет предстоящая зима. По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева, декабрь будет холоднее, чем обычно, а температура воздуха в январе и феврале будет в пределах нормы.

Диана Жиленкова