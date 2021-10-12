Центр цифровой трансформации Татарстана ищет разработчика базы данных для ЗАГСа за 3,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Центр цифровой трансформации Татарстана находится в поисках подрядчика для разработки информационной базы данных для ЗАГСа за сумму свыше 3,8 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В программе должны содержаться сведения о заключении и расторжении брака, рождении, смерти, смене имени, усыновлении и удочерении, установлении отцовства, а также справочники адресов, национальностей, гражданства и других документов.

Заявки на участие в тендере можно подавать до 29 октября 2021 года. Разработать систему потребуется до 15 декабря 2021.

Фото: Максим Платонов (архив)

В сентябре на Госуслугах заработал сервис, позволяющий получить выписки из ЗАГСов. Для запроса сведений необходимо зайти в раздел «Документы и данные» портала госуслуг, далее — в раздел «Семья и дети». Также можно оформить подписку, чтобы данные были всегда актуальны в личном кабинете.

