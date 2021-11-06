В Казани на проведение Международного турнира по смешанным единоборствам TATFIGHT выделят 1,8 млн рублей
Министерство спорта Татарстана объявило тендер на подготовку и проведение Международного турнира по смешанным единоборствам TATFIGHT в 2021 году. На эти цели готовы выделить 1,8 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.
Исполнителю необходимо организовать и провести бои по правилам ММА с файткардом в количестве не менее 10 боев, поочередно проходящих на закрытой площадке в г. Казани с общей площадью не менее 3000 кв. м. Услугу необходимо предоставить до 19 декабря 2021 года.
Заявки принимаются до 10 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.
Недавно ведомство объявляло тендер на подготовку и проведение международного соревнования по прыжкам в воду «Кубок президента Республики Татарстан». Начальная цена договора — 4,4 млн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым