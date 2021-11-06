В Казани на проведение Международного турнира по смешанным единоборствам TATFIGHT выделят 1,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Министерство спорта Татарстана объявило тендер на подготовку и проведение Международного турнира по смешанным единоборствам TATFIGHT в 2021 году. На эти цели готовы выделить 1,8 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Исполнителю необходимо организовать и провести бои по правилам ММА с файткардом в количестве не менее 10 боев, поочередно проходящих на закрытой площадке в г. Казани с общей площадью не менее 3000 кв. м. Услугу необходимо предоставить до 19 декабря 2021 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заявки принимаются до 10 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.

Недавно ведомство объявляло тендер на подготовку и проведение международного соревнования по прыжкам в воду «Кубок президента Республики Татарстан». Начальная цена договора — 4,4 млн рублей.

Диана Жиленкова