Исполком Челнов выставил на торги участок за 66 млн рублей

В Челнах под высотную застройку разыграют земельный массив площадью более 44 тысяч кв. м. Участок расположен в Орловском поле около СНТ «Юбилейный», сообщают Chelny.biz.



Разыграют участок 1 декабря. Стартовая цена лота превышает 66 млн рублей. С победителем подпишут договор аренды на десять лет.

Поле в настоящее время осваивает компания «Талан», строящая ЖК «Притяжение». Ряд объектов уже сдан. Спроектированные дома — от 5 до 16 этажей, есть детский сад.

В конце сентября власти Челнов выставили на торги земли площадью 5,1 га.

Маргарита Головатенко