Власти Челнов выставили на торги земли площадью 5,1 га

Исполком Набережных Челнов проведет аукцион на право аренды семи земельных участков общей площадью 5,1 га. Победители торгов смогут получить земли в пользование на 5 лет.

Одним из участков стали земли в 46-м комплексе, сообщает портал chelny-biz.ru. Также под размещение водного транспорта предлагается участок на Нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС.

В Промзоне предлагается арендовать земли под склады и производственную деятельность. Под склад предназначены также земли на территории БСИ и на Мензелинском тракте.