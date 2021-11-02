Россия представит самолет SSJ100 в стиле Aurus

Россия представит самолет Sukhoi Superjet 100 в стиле бренда Aurus впервые на Международном авиасалоне Dubai Airshow. Мероприятие будет проходить в ОАЭ с 14 по 18 ноября.

— Впервые в рамках экспозиции бренда Aurus в единой стилистике будут представлены самолет Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке, вертолет «Ансат» и сам автомобиль, — приводит «РИА Новости» слова главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

В рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета «Ансат» и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э.

Производство автомобилей Aurus стартовало в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» в конце мая.

Татьяна Леухина