Цены на пшеницу в России обновили рекорд восьмилетней давности

Цены на пшеницу в России достигли максимума с периода 2012 — 2013 годов. Об этом написал «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитического центра «Совэкон».

Цены на пшеницу за неделю выросли на $9, достигнув цифры $325 за тонну. По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, это связано с высоким спросом на зерно и проблемным урожаем в России и Канаде. По прогнозам Минсельзоза РФ, в этом году должны собрать около 123 млн тонн пшеницы, хотя ранее ожидалось 127,4 млн тонн.

Гендиректор института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что рост цен на пшеницу на мировых рынках связан со спросом со стороны госкомпаний некоторых стран. К примеру, тендер госкомпании GASC из Египта, по которому 27 октября зерно было закуплено по высоким ценам — по $327–328,36 за тонну без учета фрахта.

Фото: Илья Репин (архив)

Также недавно цена типичного завтрака достигла максимального значения за последние 10 лет. Показатели индикатора базируются на стандартных для завтрака продуктах, таких как кофе, молоко, сахар, пшеница, овес и апельсиновый сок.







Дарья Акимова