В исполкоме Челнов объяснили отмену пикета партии «Коммунисты России» 30 октября

В Набережных Челнах городское отделение партии «Коммунисты России» планировало провести 30 октября пикет в защиту законных прав и интересов граждан. 29 октября исполком города уведомил об отзыве согласования на проведение пикета.

В соответствии с пунктом 4 постановления кабмина РТ от 28.10.2021 № 1006 в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции с 30.10.2021 запрещается проведение массовых мероприятий с участием граждан. Руководствуясь вышеуказанным постановлением, исполком отозвал согласование проведения заявленного на 30.10.2021 публичного мероприятия в форме пикета, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова. Также из-за коронавирусых ограничений в исполкоме отозвали согласование митинга, который «Коммунисты России» собирались провести 7 ноября.

Власти Татарстана, которые на прошлой неделе отказались вводить режим нерабочих дней раньше 30 октября, решили не ограничивать этот период установленным на федеральном уровне 7 ноября — нерабочие дни в Татарстане продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки. Такое объявление сделал республиканский оперштаб. Никаких комендантских часов не будет, но работу некоторых объектов в ночное время ограничат. С 23.00 до 06.00 в магазин или кафе сходить не получится. Один из веденных запретов был направлен на проведение всех зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также на проведение иных массовых мероприятий с участием граждан.