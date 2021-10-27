В Татарстане выручка нефтехимии достигла максимума с начала года

В Татарстане выручка предприятий нефтегазохимического комплекса достигла исторического максимума и составила 1,45 трлн рублей по итогам 9 месяцев 2021 года, сообщил сегодня гендиректор ОАО « Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров.

Налоговые отчисления в консолидированный бюджет выросли почти в 2 раза к уровню прошлого года и составили 62 млрд рублей, добавил он. Главным фактором улучшения финансово-экономических показателей отрасли явился рост мировых цен на нефтехимическую продукцию. Так, обновили исторический максимум цены на каучуки, полиэтилен и полистирол, уточнил он.

Напомним, что по итогам 9 месяцев 2020 года выручка предприятий отрасли сократилась на 17% — до 879 млрд рублей, а налоговые отчисления сократились на 39% — до 38 млрд рублей.

Луиза Инатьева