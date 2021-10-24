В Подмосковье два человека погибли в результате крушения высокоплана

В Рузском районе Подмосковья два человека погибли в результате падения высокоплана. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения легкомоторного самолета.

Сообщение о происшествии поступило в 15.02. На территории аэроклуба «Аэроклассика» упал высокоплан «Аэропракт A-22», после чего загорелся на площади 5 кв. м. На борту находились два человека, они погибли.

В связи с происшествием проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»), пишет ТАСС.



10 октября в Татарстане в результате крушения легкомоторного самолета погибли 16 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Подробности трагедии — в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева