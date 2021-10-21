В Латвии введен очередной локдаун с 21 октября по 15 ноября

В Латвии начинает действовать новый жесткий локдаун. С 21 октября он вступит в силу и продлится до 15 ноября. В течение этого периода будут работать лишь магазины с товарами первой необходимости и в доступе останутся только самые необходимые услуги, пишет ТАСС.

На время локдауна будет действовать комендантский час с 20:00 до 05:00. В это время жители смогут выйти из дома только по необходимости, на работу или обратиться за медицинскими услугами.

Магазины товаров первой необходимости и предприятия очных хозяйственных услуг будут работать с 6 до 19 часов. Все общественные мероприятия, собрания и пикеты, а также оказание услуг в сфере красоты, спорта и туризма запрещены на время локдауна.

Каникулы в школах продлятся до 29 октября. С 1 ноября начнут учиться очно ученики с первого по третий класс, остальные продлят занятия удаленно до 15 ноября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Латвийская полиция обещает следить за соблюдением правил. Штрафы за нарушение требований составят для физических лиц от 10 до 2 тысяч евро, для юридических — от 140 до 5 тысяч евро.

Тем временем в Татарстане не будут вводить нерабочие дни с 23 октября. В республике считают, что делать это не следует с учетом ограничительных мер, действующих с 11 октября по региону.

Дарья Акимова