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Киев подал заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»

20:59, 20.10.2021
Киев подал заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»
Фото: gazprom.ru

«Оператор ГТС Украины» отправил заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом заявил глава украинской компании Сергей Макогон.

Введение газопровода в эксплуатацию, по мнению Макогона, «усилит доминирующую позицию» «Газпрома», но не поспособствует диверсификации маршрутов поставок газа.

Фото: gazprom.ru

Оба «Северных потока» — избыточные мощности, направленные на то, чтобы вытеснить с энергорынка украинскую ГТС как альтернативный маршрут поставки газа в Европу и сосредоточить основную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря, написал он в Facebook.

Вчера постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что завершение сертификации газопровода «Северный поток — 2» зависит от Германии. Немецкой стороне поставлен дедлайн до 8 января.

Татьяна Леухина
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