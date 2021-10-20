Киев подал заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»

«Оператор ГТС Украины» отправил заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом заявил глава украинской компании Сергей Макогон.

Введение газопровода в эксплуатацию, по мнению Макогона, «усилит доминирующую позицию» «Газпрома», но не поспособствует диверсификации маршрутов поставок газа.

Фото: gazprom.ru

Оба «Северных потока» — избыточные мощности, направленные на то, чтобы вытеснить с энергорынка украинскую ГТС как альтернативный маршрут поставки газа в Европу и сосредоточить основную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря, написал он в Facebook.

Вчера постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что завершение сертификации газопровода «Северный поток — 2» зависит от Германии. Немецкой стороне поставлен дедлайн до 8 января.

Татьяна Леухина