8,3 миллиона га в руках 20 крупнейших землевладельцев России — это много или мало?

Сегодня журнал Forbes представил рейтинг 20 крупнейших землевладельцев России. По данным издания, суммарно участники списка владеют 8,3 млн га земли — год назад этот показатель составлял 7,87 млн га. Стоимость общего земельного надела в сравнении с прошлым рейтингом, 2019 года, выросла почти на треть, с 471,6 миллиарда до 617,31 миллиарда рублей.

Лидирующую позицию сохранил «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева» семьи бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, владеющий обширными земельными наделами в самых дорогих регионах страны, Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области. Их стоимость оценивается в 88,6 миллиарда рублей.

На второй позиции оказался «Продимекс» (65,1 млрд рублей). Третья строчка принадлежит компании «Мираторг», стоимость владений которой составила 49,1 млрд рублей. На четвертом месте рейтинга расположился агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова (48,2 млрд рублей).

Впервые в этот рейтинг вошли две компании из Татарстана — ХК «Ак Барс» Ивана Егорова, а также «Агросила».

Фото tatarstan.ru

8,3 млн га земли — это:

— Менее чем 0,5% от площади всей России, которая составляет 17,1 млн квадратных километров, или 1,71 млрд га (без учета территориальных вод).

— Примерно как площадь Ленинградской области, которая составляет 8,39 млн га.

— На 1,5 млн га больше, чем площадь Татарстана, которая составляет 6,8 млн га.

— В 33 раза больше, чем площадь Москвы, которая составляет 251 тыс. га.

— В 13,3 раза меньше, чем площадь всех земель в собственности у физлиц (по данным Росреестра на 2020 год, это 111,1 млн га).

— 2,1% от всех земель сельскохозяйственного назначения или 0,75% от всего лесного фонда России.

— В 12 раз больше, чем совокупная площадь земли двух участников списка из Татарстана, — как уже было сказано выше, это ХК «Ак Барс» (354 тыс. га), а также «Агросила» (330 тыс. га.).

— 11,62 миллиона футбольных полей (за основу взят рекомендуемый FIFA размер игрового поля в 7 140 кв. м).

Александр Артемьев