Толстой считает, что государство проиграло кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что пора признать поражение государства в кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса. Проиграна в целом информационная работа по борьбе с COVID-19.

— Это факт: у людей нет доверия к вакцине. На вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает, — обратил внимание Толстой.

В провале кампании виноваты ученые и эксперты, считает депутат. Он указал на то, что подход «мы сказали, а вы делайте» не работает.

Фото: Максим Платонов (архив)

Толстой утверждает, что людям нужны доказательства эффективности вакцинации от коронавируса. «Только так мы сможем переломить недоверие граждан. А врачам, ежеминутно спасающим жизни, я могу выразить только безмерную благодарность. Их труд неоценим», — написал он в своем telegram-канале.

По данным на 15 октября, в России первый компонент вакцины от COVID-19 получил 51 миллион человек. Полностью привились от коронавируса 47,5 россиян. Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 45%.



Татьяна Демина