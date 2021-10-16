В Казани ГИБДД привлекла к ответственности 16-летнего парня, который катался на территории школы

В Казани сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 16-летнего водителя, разъезжавшего по территории гимназии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Юноша на автомобиле «ВАЗ» разъезжал по территории школы, где ранее учился сам, подвергая опасности детей. Видео распространилось в социальных сетях. Правоохранители установили личность нарушителя: им оказался 16-летней житель поселка Куюки.

Фото: realnoevremya.ru

Свою вину он полностью признал. В отношении него составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами), ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (опасное вождение), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством без полиса ОСАГО), ст. 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством не пристегнутым ремнем безопасности).

Материалы направили в отделение по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.

В конце сентября ГИБДД оштрафовала водителей внедорожников, устроивших помехи движению на мосту «Миллениум». Там проходили съемки клипа рэпера Нурминского.

