В ВС России до 2027 года поставят свыше 70 самолетов Су-57

В российскую армию до 2027 года поставят свыше 70 самолетов Су-57 — несколько — в 2021 году, сообщили в Ростехе, пишет ТАСС.

— Российские самолеты пятого поколения не дают покоя Западу. Су-57 и «Чекмейт» регулярно становятся мишенью информационных вбросов. Публикуются недостоверные факты, не имеющие никакой связи с действительностью. Самолет уже серийно производится и поставляется! До 2027 года будет поставлено более 70 самолетов, в том числе несколько — в этом году, — отметили в компании.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал президенту России Владимиру Путину, что заказы на российский истребитель пятого поколения Су-57 в будущем «будет измеряться сотнями».

Алексей Нечаев