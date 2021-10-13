Дизель-электрическую подлодку «Магадан» приняли в боевой состав ВМФ

Дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 «Магадан» приняли в состав ВМФ РФ. Церемония подъема военно-морского флага на подводной лодке состоялась на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

На подводной лодке был поднят Андреевский флаг, сообщает «РИА Новости». Контракт на строительство серии из шести субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года.

1 июня атомная подводная лодка «Казань» прибыла в пункт постоянного базирования в Мурманской области. 7 мая ее приняли в состав Военно-морского флота России. Церемония прошла в Северодвинске.



Алексей Нечаев