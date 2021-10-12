«Нижнекамскнефтехим» посетил и.о. руководителя исполкома НМР Рамиль Муллин

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На объектах «Нижнекамскнефтехима» побывал исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин. На предприятии он встретился с генеральным директором Айратом Сафиным. Это первая рабочая поездка Рамиля Муллина в новой должности на градообразующее предприятие. Руководители посетили значимый инвестиционный проект ЭП-600, реализация которого на сегодня составляет около 35%. Состоялась встреча с руководством компании «Гемонт» и посещение вахтового городка строителей, знакомство с условиями жизни подрядчика.

— Для меня как для руководителя города важно знать, какие процессы идут на градообразующем предприятии. И тот масштаб стройки, который мы видели на ЭП-600, конечно, впечатляет: условия, как это строится, какими ресурсами, какими силами… Это очень серьезные проекты, они улучшат экономическую составляющую Нижнекамска. Отрадно, что Этилен-600 имеет собственные очистные сооружения с циркулирующей системой экологии. То, что вода не сбрасывается, а повторно будет использоваться, конечно, нас это радует, — поделился впечатлениями от увиденного на площадке Рамиль Муллин.

В рамках визита руководители посетили станцию очистки воды, которая полностью обеспечивает город Нижнекамск питьевой водой. На «СОВ-НКНХ» рассказали о текущей деятельности станции, о технологии многоступенчатой очистки, которая поддерживает качество подготовки питьевой воды на самом высоком уровне, а также о важных этапах работы, способствующих надежному и стабильному функционированию.

Заключительным объектом посещения НКНХ стали биологические очистные сооружения (БОС), где в 2019 году был завершен второй этап масштабной реконструкции.

— Это масштабный проект по модернизации, затраты составили 3,5 млрд рублей. Планируем в 2022—2023 году еще один этап, в рамках которого 1,7 млрд рублей пойдут на то, чтобы улучшить ситуацию по очистке сточных вод и очистке отфильтрованного воздуха, — пояснил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

— Очистные сооружения для меня как для санитарного врача, когда-то видевшего совсем другие условия, сегодня — это открытие. Давно я здесь не был — 12 лет. Здесь можно стоять, здесь можно говорить, здесь можно дышать — это очень хорошо. О проектах, которые сегодня направлены на улучшение экологии, надо больше говорить горожанам, — отметил и.о. руководителя исполнительного комитета НМР Рамиль Муллин.

Он добавил, что за один день «Нижнекамскнефтехим» не посмотришь. Поэтому будут очередные выезды для совместной плодотворной работы, для того, чтобы была хорошая экология и хорошие условия жизни у нижнекамцев.

Партнерский материал