В Татарстане на счетах эскроу размещено свыше 51 млрд рублей

На 1 августа этого года в Татарстане объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, составил 51,1 млрд рублей. Порядка 13,5 тыс. таких счетов действовало в РТ.

— Со счетов эскроу по завершенным проектам строительства застройщикам уже перечислено или направлено на погашение их кредитов более 23,7 млрд рублей. Эта сумма с начала года выросла в 3,2 раза, количество «раскрытых» счетов эскроу достигло 6,8 тыс., увеличившись с начала года в 2,8 раза, — отмечает управляющий отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Фото: Максим Платонов

С начала года на 41,8% выросло количество счетов эскроу. Объем средств на открытых счетах эскроу вырос за аналогичный период на 55,9%, сообщили в пресс-службе отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

В Татарстане по состоянию на 1 июня 2021 года объем средств на счетах эскроу превысил 49,3 млрд рублей. Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, на 1 июня 2021 года достиг 86,3 млрд рублей.



Алекесй Нечаев