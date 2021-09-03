В Татарстане на счетах эскроу размещено свыше 51 млрд рублей
На 1 августа этого года в Татарстане объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, составил 51,1 млрд рублей. Порядка 13,5 тыс. таких счетов действовало в РТ.
— Со счетов эскроу по завершенным проектам строительства застройщикам уже перечислено или направлено на погашение их кредитов более 23,7 млрд рублей. Эта сумма с начала года выросла в 3,2 раза, количество «раскрытых» счетов эскроу достигло 6,8 тыс., увеличившись с начала года в 2,8 раза, — отмечает управляющий отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.
С начала года на 41,8% выросло количество счетов эскроу. Объем средств на открытых счетах эскроу вырос за аналогичный период на 55,9%, сообщили в пресс-службе отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.
В Татарстане по состоянию на 1 июня 2021 года объем средств на счетах эскроу превысил 49,3 млрд рублей. Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, на 1 июня 2021 года достиг 86,3 млрд рублей.
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