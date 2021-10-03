«Зенит» впервые уступил «Сочи» в РПЛ

Петербургский «Зенит» проиграл «Сочи» впервые в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги — встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.



Гол «Зенита» на 45-й минуте забил Артем Дзюба, у «Сочи» — Матео Кассьерра на 67-й минуте и Сергей Терехов на 71-й. Несмотря на поражение, «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Сочи» набрали 18 баллов и поднялись на третью строчку. Ранее во всех матчах петербуржцы выигрывали у «Сочи».



В следующем туре, который пройдет 16 октября, «Зенит» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом». В тот же день «Сочи» примут дома «Ростов».

Маргарита Головатенко