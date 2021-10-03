Администрация США столкнулась с нехваткой кадров из-за «Северного потока — 2»

Действующая администрация США столкнулась с нехваткой кадров из-за того, что американский сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение десятков кандидатов на посты в Госдепартаменте США, пытаясь добиться введения Вашингтоном новых санкций против проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

По данным издания, Круз задерживает утверждение десятков кандидатур, среди которых — 59 возможных послов. Задерживать голосование сенатору позволяет специально предусмотренная процедура, с помощью которой любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу.

Фото: gazprom.ru

Первоначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта. Со временем с ее помощью власти могли затягивать процесс рассмотрения различных вопросов.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось утром 10 сентября. Уже 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию трубопровода «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора. Сообщалось, что на их рассмотрение потребуется 4 месяца.



В конце августа США ввели санкции против компаний «Нобилити» и «Константа», судов «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», связанных со строительством трубопровода «Северный поток — 2».



Татьяна Леухина