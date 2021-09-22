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В Татарстане выявили 50 новых случаев COVID-19

11:50, 22.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 50 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане зарегистрировали 50 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 26 587, сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки выздоровели 34 пациента с COVID-19, всего — 22 984. Подтвердилось 5 смертей от коронавируса за сутки, за весь период пандемии в Татарстане от инфекции скончался 721 пациент.

Актуальные новости о ситуации с COVID-19 — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан

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