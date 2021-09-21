В Татарстане зарегистрировали пять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От инфекции скончались: четверо мужчин 1935, 1941, 1952 и 1966 годов рождения, одна женщина 1955 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в республике от инфекции умер 721 пациент.
За минувшие сутки в Татарстане подтвердился 51 новый случай заражения коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 26 537 случаев COVID-19.
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