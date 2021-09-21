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В Татарстане зарегистрировали пять случаев смерти от COVID-19

18:52, 21.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали пять случаев смерти от COVID-19
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: четверо мужчин 1935, 1941, 1952 и 1966 годов рождения, одна женщина 1955 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)


Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в республике от инфекции умер 721 пациент.

За минувшие сутки в Татарстане подтвердился 51 новый случай заражения коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 26 537 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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