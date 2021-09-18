«Северному потоку-2» в Европарламенте пригрозили превращением в «руину»

Депутат Европарламента от германской партии «зеленые» Райнхард Бютикофер заявил, что пока рано радоваться достройке «Северного потока — 2», ведь проект может превратиться в «инвестиционные руины». Такое мнение он выразил в интервью агентству dpa.

«Торжествующие возгласы, которыми российская сторона отмечает завершение «Северного потока — 2», преждевременны», — сказал он.

Бютикофер отметил, что проекту нужно пройти процесс сертификации, который может занять месяцы. А если выяснится, что трубопровод не соответствует европейскому праву, то он может превратиться в «инвестиционные руины», заявил политик.

Напомним, строительство «Северного потока — 2» завершили утром 10 сентября. Уже 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию трубопровода «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора. Сообщалось, что на их рассмотрение потребуется 4 месяца.

