Новости промышленности

20:04 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Северному потоку-2» в Европарламенте пригрозили превращением в «руину»

19:45, 18.09.2021
«Северному потоку-2» в Европарламенте пригрозили превращением в «руину»
Фото: gazprom.ru

Депутат Европарламента от германской партии «зеленые» Райнхард Бютикофер заявил, что пока рано радоваться достройке «Северного потока — 2», ведь проект может превратиться в «инвестиционные руины». Такое мнение он выразил в интервью агентству dpa.

«Торжествующие возгласы, которыми российская сторона отмечает завершение «Северного потока — 2», преждевременны», — сказал он.

Бютикофер отметил, что проекту нужно пройти процесс сертификации, который может занять месяцы. А если выяснится, что трубопровод не соответствует европейскому праву, то он может превратиться в «инвестиционные руины», заявил политик.

Напомним, строительство «Северного потока — 2» завершили утром 10 сентября. Уже 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию трубопровода «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора. Сообщалось, что на их рассмотрение потребуется 4 месяца.

ПромышленностьОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также