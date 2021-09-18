«Ак Барс» с минимальным счетом обыграл «Сочи» в матче КХЛ
«Ак Барс» дома победил «Сочи» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Единственная шайба была заброшена в третьем периоде. Автором гола стал нападающий хозяев Кирилл Петров, поразивший ворота соперника после передачи Пера Линдхольма.
Это уже вторая победа «Ак Барса» над «Сочи» за неделю. Ранее команда Дмитрия Квартальнова обыграла сочинцев в гостях по буллитам со счетом 3:2 (б).СпортХоккей
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