«Салават Юлаев» опубликовал проморолик, использовав кадры с Лукашенко в бронежилете

Фото: скриншот видео

«Салават Юлаев» опубликовал проморолик к предстоящему матчу против минского «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Главным героем видео стал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По сюжету глава государства летит на вертолете над Уфой, в сторону домашней арены «Салавата Юлаева».

При этом уфимцы использовали кадры, снятые во время протестов в Белоруссии, где Лукашенко в бронежилете говорит: «Ближе, ближе к проспекту».

Сама встреча между командами состоится сегодня, 18 сентября. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

Напомним, «Салават Юлаев» ранее крупно обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ, забросив пять шайб. После 6 сыгранных матчей уфимцы идут без поражений и лидируют в общей таблице турнира.