Журнал GQ признал мужчинами года олимпийских чемпионов
Журнал GQ подвел итоги 2021 года в номинации «Мужчина года». Церемония прошла накануне вечером.
Мужчинами года были признаны пять победителей Олимпийских игр — 2020 в Токио. В числе номинантов оказались Евгений Рылов, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Никита Нагорный и Альберт Батыргазиев.
В специальной номинации «Boss года» первенствовал Андрей Рублев, который выиграл Олимпиаду в парном разряде с Анастасией Павлюченковой и входит в пятерку лучших теннисистов мира.
Напомним, ранее Даниил Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича. Это его первая победа в турнирах Большого шлема в карьере.Спорт
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