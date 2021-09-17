Журнал GQ признал мужчинами года олимпийских чемпионов

Журнал GQ подвел итоги 2021 года в номинации «Мужчина года». Церемония прошла накануне вечером.

Мужчинами года были признаны пять победителей Олимпийских игр — 2020 в Токио. В числе номинантов оказались Евгений Рылов, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Никита Нагорный и Альберт Батыргазиев.

В специальной номинации «Boss года» первенствовал Андрей Рублев, который выиграл Олимпиаду в парном разряде с Анастасией Павлюченковой и входит в пятерку лучших теннисистов мира.

Напомним, ранее Даниил Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича. Это его первая победа в турнирах Большого шлема в карьере.