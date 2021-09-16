Татарстанец Ларьков стал вторым в «разделке» на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам
Во второй соревновательный день на Всероссийском турнире по лыжероллерам в Тюмени лыжники прошли 20-километровую гонку с раздельным стартом в свободном стиле.
У мужчин второе место занял представитель сборной Татарстана Андрей Ларьков, уступивший победителю чуть более 14 секунд.
Победу в гонке одержал Сергей Якимушкин из Тюменской области, тройку замкнул Иван Горбунов из Красноярского края.
Два других татарстанца Артем Николаев и Сергей Ардашев вошли в топ-10 лучших, заняв 5 и 6 места, соответственно.
Напомним, накануне в спринте Ардашев завоевал золото, а еще один лыжник из Татарстана Денис Филимонов приехал вторым.Спорт
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