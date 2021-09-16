Татарстанец Ларьков стал вторым в «разделке» на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Во второй соревновательный день на Всероссийском турнире по лыжероллерам в Тюмени лыжники прошли 20-километровую гонку с раздельным стартом в свободном стиле.

У мужчин второе место занял представитель сборной Татарстана Андрей Ларьков, уступивший победителю чуть более 14 секунд.

Победу в гонке одержал Сергей Якимушкин из Тюменской области, тройку замкнул Иван Горбунов из Красноярского края.

Два других татарстанца Артем Николаев и Сергей Ардашев вошли в топ-10 лучших, заняв 5 и 6 места, соответственно.

Напомним, накануне в спринте Ардашев завоевал золото, а еще один лыжник из Татарстана Денис Филимонов приехал вторым.