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В России за сутки выявили 18 841 новый случай коронавируса

11:20, 15.09.2021
В России за сутки выявили 18 841 новый случай коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявили 18 841 новый случай заболевания коронавирусом. Всего в стране выявлено 7 194 926 заболевших, сообщает оперштаб.

Выздоровели за сутки 17 039 человек. Всего в России переболели 6 435 072 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Зафиксировано 792 летальных исхода. Коронавирус унес жизни 195 041 россиянина.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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