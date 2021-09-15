В России за сутки выявили 18 841 новый случай коронавируса
В России за сутки выявили 18 841 новый случай заболевания коронавирусом. Всего в стране выявлено 7 194 926 заболевших, сообщает оперштаб.
Выздоровели за сутки 17 039 человек. Всего в России переболели 6 435 072 человека.
Зафиксировано 792 летальных исхода. Коронавирус унес жизни 195 041 россиянина.
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