Apple после презентации сняла с продажи iPhone Xr и iPhone 12 Pro

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Компания Apple после прошедшей во вторник презентации сняла с продажи несколько моделей смартфонов: iPhone Xr, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, сообщается на сайте компании.



В официальном магазине компании можно приобрести новые модели — iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Доступны iPhone 12 и 12 mini, а также iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Apple официально презентовала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Смартфоны внешне крайне похожи на 12-е поколение. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — теперь они выстроены по диагонали.

После выхода iPhone 13 изменились цены на другие смартфоны Apple. В России самыми доступными останутся iPhone SE и iPhone 11 — первый оценивается в 39,9 тыс. рублей, второй за версию 64 ГБ обойдется в 49,9 тыс. рублей.

Маргарита Головатенко