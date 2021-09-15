Президент «Урала» выразил поддержку главному тренеру после поражения от «Рубина»

Руководство «Урала» не рассматривает вариант отставки главного тренера команды, несмотря на неудовлетворительные результаты в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.



«Тренерский штаб начал работать только сейчас. Месяц прошел. У нас полное доверие. Никаких разговоров мы не ведем. Поставлена задача исправлять ситуацию не только тренерскому штабу, но и нам всем вместе», — считает Иванов.

Разговоры о возможной отставке Игоря Шалимова с поста рулевого «Урала» возникли после крупного поражения уральской команды в Казани от местного «Рубина» (0:4).

«4:0 — поражение по делу. Проиграли из-за собственных ошибок. Первые 20 минут играли очень неплохо. Но у нас есть сложности с центральными защитниками, основные не смогли выйти на игру, поэтому играла молодежь. Но это не оправдание», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Фото: vk.com/fc_ue

После 7 сыгранных туров «Урал» набрал 2 очка и замыкает турнирную таблицу РПЛ. Шалимов был назначен главным тренером команды в начале августа нынешнего года, сменив на этом посту Юрия Матвеева. Под руководством нового рулевого уральцы проиграли 3 из 4 матчей, набрали 1 очко, отметившись 1 забитым голом.

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