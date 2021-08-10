«Урал» объявил об увольнении Матвеева с поста главного тренера. Его заменил Шалимов

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев покинул свой пост, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества принято по обоюдному согласию сторон.

«Юрий Матвеев навсегда останется для «Урала» примером настоящего патриота. Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба», — говорится в заявлении клуба.

Новым главным тренером уральской команды назначен Игорь Шалимов. С тренером заключено двухлетнее соглашение.

Фото: fc-ural.ru

Завтра Шалимов приступит к исполнению своих обязанностей и проведет первую тренировку с командой.

После трех сыгранных туров «Урал» потерпел два поражения и один раз сыграл вничью, занимая с 1 набранным баллом 15-е место в РПЛ.