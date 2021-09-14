В Казани к уборке дорог от снега подготовили 335 единиц техники

В Казани к уборке дорог от снега подготовлены 335 единиц техники, которые будут очищать проезжую часть общей протяженностью 1 950 км. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Всего зимой предстоит очищать от снега почти 22 млн кв. м. Обязанности по содержанию дорог до конца этого года возложены на четыре генподрядные организации. Подрядные организации на 2022 год будут определены по результатам конкурсных процедур.

Фото: kzn.ru

Городской парк уборочной техники насчитывает 560 единиц. 221 единица используется для операций первой очереди — это комбинированные дорожные машины и транспортные щетки. Сейчас к зимнему периоду подготовлено 60% от общего количества техники. Остальная часть либо задействована на летнем содержании, либо находится на консервации и плановом ремонте.

Подготовка техники к зиме завершится до 15 октября.

В прошлом сезоне на дорогах Казани в пилотном режиме установили видеодатчики, которые будут фиксировать передвижение уборочной техники, анализировать потребность в очистке дорог и оценивать качество проведенных работ.



Ольга Плешкова