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На дорогах Казани установили видеодатчики для фиксации передвижения уборочной техники

10:29, 31.03.2021
На дорогах Казани установили видеодатчики для фиксации передвижения уборочной техники
Фото: realnoevremya.ru

На дорогах Казани в пилотном режиме установили видеодатчики, которые будут фиксировать передвижение уборочной техники, анализировать потребность в очистке дорог и оценивать качество проведенных работ. Об этом говорится на сайте мэрии.

Приборы установили на улицах Пушкина, Карла Маркса, Островского, Ершова, Назарбаева, Фучика, Чуйкова и Ленинградской. Всего работают 10 систем фотовидеофиксации, до конца апреля их количество увеличат до 38.

Фото: kzn.ru

После завершения пилотного периода датчики помогут отслеживать случаи вандализма — порчи тротуаров и защитных ограждений, выявлять отсутствие дорожной разметки, уличного освещения и препятствия для дорожных служб.

Ранее «Реальное время» писало о проблемах уборки улиц Казани — нехватка финансирования, дефицит рабочих и недостаток техники.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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