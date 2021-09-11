В Татарстане в этом году соберут меньше свеклы

На совещании в Доме правительства РТ о текущей ситуации по уборке поздних сельскохозяйственных культур и осеннем севе доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Картофель убран на площади 21%, или 800 га, отметил он. Средняя урожайность с убранных площадей свыше 155 ц/га. В целом по обеспечению населения картофелем проблем не ожидается, добавил министр.

Фото: pixabay.com

Также продолжается уборка кукурузы на зерно. Всего обмолочено 13,5 тыс. га, или 24% от площадей. Министр допустил увеличение площадей под кукурузу на следующий год. При соблюдении технологических требований, даже в засушливых условиях, она давала урожай в 2—3 раза выше зерновых колосовых.

Сахарной свеклы убрано 10,5 тыс. га (21%) с урожайностью 195 ц/га. Министр заметил, что свекловичная отрасль в текущем году не доберет почти 1,3 млн тонн корней к среднему показателю за пять лет. Это существенные финансовые потери, отметил он.

В текущем году в Татарстане из-за засухи с большими трудностями столкнулись работники АПК. На это обратил внимание президент республики Рустам Минниханов на совещании по основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2022—2024 годы. «Повторился 2010 год. Конечно, падение значительно меньше, но очень ощутимо. Самое главное — это экономика наших сельчан, населения. Они недополучили свои доходы. Поэтому ситуация на селе не очень простая», — заметил он.

Алексей Нечаев