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74-летний Гус Хиддинк сообщил о завершении карьеры футбольного тренера

22:42, 09.09.2021
74-летний Гус Хиддинк сообщил о завершении карьеры футбольного тренера
Фото: kremlin.ru

Нидердандский футбольный тренер Гус Хиддинк сообщил о завершении карьеры. Сейчас ему 74 года.

Хиддинк тренировал сборную России в 2006—2010 годах. Благодаря ему она вышла полуфинал Евро-2008, пишет RT.

В 1970—1972 годах Хиддинк играл за команду ПСВ из Эйндховена, она и стала главной в его карьере. Спустя 10 лет Хиддинк вернулся в Эйндховен — теперь уже в тренерский штаб. Под руководством сначала Яна Рекера, а потом — Ханса Краая была собрана суперкоманда, выигравшая один из финалов Кубка Голландии со счетом 8:2. Подробнее о карьере Хиддинка — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
СпортФутбол

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