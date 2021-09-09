74-летний Гус Хиддинк сообщил о завершении карьеры футбольного тренера
Нидердандский футбольный тренер Гус Хиддинк сообщил о завершении карьеры. Сейчас ему 74 года.
Хиддинк тренировал сборную России в 2006—2010 годах. Благодаря ему она вышла полуфинал Евро-2008, пишет RT.
В 1970—1972 годах Хиддинк играл за команду ПСВ из Эйндховена, она и стала главной в его карьере. Спустя 10 лет Хиддинк вернулся в Эйндховен — теперь уже в тренерский штаб. Под руководством сначала Яна Рекера, а потом — Ханса Краая была собрана суперкоманда, выигравшая один из финалов Кубка Голландии со счетом 8:2. Подробнее о карьере Хиддинка — в материале «Реального времени».
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