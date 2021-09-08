Лето 2021 года стало самым теплым в Европе за последние три десятилетия

Фото: Максим Платонов (архив)

Лето 2021-го стало самым теплым в Европе за последние три десятилетия. В среднем температура воздуха в июне — августе этого года была почти на один градус Цельсия выше, чем за аналогичные месяцы в 1991—2020 гг.

По данным программы спутникового мониторинга Copernicus, 11 августа 2021 года на Сицилии температура воздуха составила +48,8°С. Если эту отметку подтвердит Всемирная метеорологическая организация, то она станет самой высокой за всю историю метеонаблюдений в Европе.

Специалисты обратили внимание, что в августе текущего года в разных частях Европы температура воздуха отличилась. Так, в странах Средиземноморья она устанавливала новые рекорды, на востоке находилась на отметке выше среднего, а на севере опустилась ниже характерных для этого месяца показателей, пишет ТАСС.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Напомним, в Казани в августе 2021 года зафиксировали сразу несколько температурных рекордов. Средняя температура этого лета в столице Татарстана составила около +22,4 градуса. По жаре оно может занять 3-е место за всю историю метеонаблюдений.



Татьяна Демина