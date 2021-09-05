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Соцсети: в Казани на улице Кул-Гали произошло ДТП с участием двух легковушек и большегруза

17:15, 05.09.2021
Соцсети: в Казани на улице Кул-Гали произошло ДТП с участием двух легковушек и большегруза
Фото: скриншот / t.me/Eduvtatarstan

В Казани на улице Кул-Гали произошло ДТП с участием трех машин. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

На опубликованных видео видно, что столкнулись иномарка, «Лада Калина» и «КАМАЗ». В результате аварии «Лада» оказалась зажата между двух автомобилей. Информация уточняется.

В соцсетях сообщается о том, что в аварии есть погибшие. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу Минздрава РТ.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на улице Кул-Гали образовалась большая пробка из-за ДТП.

Фото: скриншот
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