Соцсети: в Казани на улице Кул-Гали произошло ДТП с участием двух легковушек и большегруза

В Казани на улице Кул-Гали произошло ДТП с участием трех машин. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

На опубликованных видео видно, что столкнулись иномарка, «Лада Калина» и «КАМАЗ». В результате аварии «Лада» оказалась зажата между двух автомобилей. Информация уточняется.

В соцсетях сообщается о том, что в аварии есть погибшие. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу Минздрава РТ.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на улице Кул-Гали образовалась большая пробка из-за ДТП.