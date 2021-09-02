В Казани создадут новый технопарк для IT-компаний

В Казани создадут новый технопарк для IT-компаний, который станет бизнес-инкубатором для малого и среднего бизнеса. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что сейчас в Казани действует площадка рядом с озером Кабан. Но необходимо в течение года создать площадку для малого бизнеса, где будет бизнес-инкубатор.

По его словам, здание на эти цели уже приобретено, территория находится в распоряжении властей. Также Минниханов пообещал реализовать проект быстро, пишет ТАСС.



В мае сообщалось, что особую экономическую зону «Иннополис» в Татарстане намерены сделать самой крупной площадкой для развития стартапов в России и странах СНГ. За три года число стартапов планируют увеличить до 500.



Ольга Плешкова