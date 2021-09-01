Спортивная радиостанция вернется через три года после закрытия «Спорт ФМ». Начало вещания — в октябре

Новая спортивная радиостанция начнет свое вещание в конце октября. Станция войдет в структуру радиохолдинга миллиардера Михаила Гуцериева. А возглавит новую радиостанцию спортивный комментатор и бывший ведущий «Спорт ФМ» Александр Кузмак.

«Под его руководством редакция будет отвечать за наполнение станции разнообразными форматами спортивного контента, который займет большую часть эфира. Концепция радиостанции также предусматривает ротацию современной популярной музыки», — говорится в пресс-релизе.



«Радиорынок развитых стран невозможно представить себе без профильной спортивной радиостанции, и мы рады, что единственный на данный момент в России проект в этой области будет работать в структуре нашего холдинга», — отметил генеральный директор Krutoy Media Евгений Марченко.

В холдинг Krutoy Media входят такие сети, как Love Radio, «Такси FM», «Радио Шансон», «Радио Дача» и радиостанции «Русский Хит», «Восток FM» и «Весна FM».

Предшественницей новой спортивной радиостанции было «Радио Спорт», вещавшее с 2003 по 2014 год. К сочинской Олимпиаде станция переформатировалась и стала называться «Спорт ФМ». Эта станция была закрыта в августе 2018 года, сразу после чемпионата мира по футболу в России. Подробнее о том, как закрывали «Спорт ФМ», с комментариями руководителя новой станции Александра Кузмака можно почитать в нашем материале.