Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

Россия с учетом принятых в воскресенье решений ОПЕК+ сможет в мае 2022 года выйти на докризисный уровень добычи, увеличивая добычу на 100 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия24".

«Мы договорились об увеличении начиная с августа ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки добычи нефти всеми странами, входящими в соглашение ОПЕК+», — сказал он.

Доходы бюджета России после решения ОПЕК+ вырастут на 400 млрд рублей, заявил Новак. Также он отметил, что новое решение ОПЕК+ позволит РФ дополнительно нарастить добычу в 2021-2022 годах на 21 млн тонн.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ будут наращивать добычу нефти, ситуацию оценят в декабре 2021 года. На 1 сентября назначено следующее заседание ОПЕК+.



Алексей Нечаев