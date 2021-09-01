За первый день «Пушкинскую карту» оформили 15 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев (архив)

«Пушкинскую карту» в день старта программы оформили 15 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

Первый билет по карте на спектакль в Московский академический театр Сатиры приобрела девушка из Омска, отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

В России приложение «Госуслуги.Культура», разработанное специально под запуск программы «Пушкинская карта», сегодня стало доступно для скачивания в маркетплейсах App Store и Play Market.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

«Пушкинская карта», созданная по инициативе президента России, позволит россиянам от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счет средств программы. В 2021 году сумма составит 3 тысячи рублей. Деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры. В программе примут участие 800 учреждений культуры. Ожидается, что их смогут посетить около 13 млн человек.

Маргарита Головатенко