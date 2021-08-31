Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

В Южной Корее Google и Apple будут обязаны открыть свои магазины приложений (GooglePlay и AppStore) для альтернативных платежных систем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Национальным собранием страны приняты поправки к закону о телекоммуникационном бизнесе. Таким образом страна станет первой, кто ограничит двух технологических гигантов в вопросе о способах оплаты приложений разработчиков.

В прошлом году Epic Games, Spotify и ряд других американских технологических компаний основали организацию, которая должна бороться за права разработчиков мобильных приложений. Компании хотят отстоять интересы разработчиков приложений, размещенных в магазинах App Store и Google Play. Авторы манифеста настаивают: онлайн-магазины не должны закреплять за собой эксклюзивное право на покупки внутри приложений, размещенных на их платформах. К тому же разработчикам не должны запрещать размещение приложения в магазинах даже в случаях, когда они предоставляют сервисы, создающие конкуренцию для компаний.