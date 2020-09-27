Epic Games и Spotify создали коалицию против Apple за права разработчиков

Epic Games, Spotify и ряд других американских технологических компаний основали организацию, которая будет бороться за права разработчиков мобильных приложений, сообщают «Известия».



Компании хотят отстоять интересы разработчиков приложений, размещенных в магазинах App Store и Google Play. Авторы манифеста настаивают: онлайн-магазины не должны закреплять за собой эксклюзивное право на покупки внутри приложений, размещенных на их платформах. К тому же разработчикам не должны запрещать размещение приложения в магазинах даже в случаях, когда они предоставляют сервисы, создающие конкуренцию для компаний.

vc.ru

Удаление приложение может быть разрешено лишь в случае нарушения разработчиками правил, принятых сторонами: стандарты безопасности, защиты личных данных, качества и содержания контента.

Так, разработчики выступают против монополизации рынка приложений, происходящей из-за предпочтения своих программ владельцами онлайн-магазинов.

В начале августа сообщалось, что после удаления Fortnite из App Store аудитория игры на IOS упала на 60%.