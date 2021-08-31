В Татарстане выделили 35 млн рублей на конкурс для НКО

В Татарстане объявили конкурс для некоммерческих организаций, которые реализуют социально значимые проекты. Общая сумма грантов составит 35 миллионов рублей, сообщил заместитель министра экономики республики Олег Пелевин.

Прием заявок пройдет с 1 по 30 сентября включительно. Конкурс будет проводиться по двум направлениям: развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив, создание условий для повышения качества жизни граждан.

Каждая НКО сможет подать лишь одну заявку. Согласно условиям конкурса, срок реализации проекта не должен превышать 12 месяцев. Заявки на участие в конкурсе подаются на сайте грантытатарстана.рф. Требования о проведении конкурса размещены на сайте Минэкономики РТ.

Впервые заявку на конкурс можно подать в электронном формате, передает пресс-служба Минэкономики республики.



В конце августа на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» молодежь Татарстана выиграла грантов на 2,5 миллиона рублей.

