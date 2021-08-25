Молодежь Татарстана выиграла гранты на 2,5 миллиона рублей в рамках форума «iВолга»

Татарстан на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» представляли 320 человек. В сумме они выиграли грантов на 2,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минмолодежи РТ.

По итогам грантового конкурса фонда содействия гражданских инициатив ПФО от Татарстана победителями стали два человека: Елена Киржацких получила 500 тыс. рублей с проектом «Программно-аппаратный комплекс дистанционного определения повреждений ЛЭП», Алия Мингазова — 180 тыс. рублей на проект «Современная одежда с татарской идентичностью и вышивкой на заманалифе «Zamanalif Wear».



В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц победителями конкурса стали:

Алена Лапенкова с проектом «2.0 Развитие и продвижение телеграмм-бота «Правозащитный студент Республики Татарстан» (115 тыс. рублей);

Александр Карпов с проектом «Куда потом: кратко о профессиях» (450 тыс. рублей);

Дмитрий Анисимов с проектом «Медиа-проект «Один день из жизни…» (600 тыс. рублей);

Максим Антонов с проектом «Экологические соревнования «Чистые игры — Татарстан» (700 тыс. рублей).

Один из самых значимых форумов ПФО «iВолга» прошел с 20 по 24 августа в онлайн-формате. Организатором мероприятия является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Ольга Плешкова