Здание «Золотого яблока» в Казани реконструируют

Фото: Инна Серова

«Реальному времени» стало известно, что в Казани намечается очередная реконструкция здания бывшего «Детского мира». Сейчас оно в собственности компании «Джи Эй Групп» — владельцев екатеринбургской сети парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» на Кольце.



Замдиректора компании А-Development Владимир Шайхиев считает, что собственникам необходимо поменять концепцию. Узкий брендовый сегмент резко сужает поток покупателей. В результате из 11,26 тыс. кв. м функционируют лишь 1,5 тысячи на первом этаже — их занимает «Золотое яблоко». Остальные пустуют.

Эксперты «Реального времени» сходятся на том, что здание больше неинтересно как чисто торговый объект в принципе. Но его перспективы они видят несколько по-разному. Так, директор компании Мурат Ахмеров считает оптимальным превратить «Детский мир» в коворкинг — «гибкое офисное пространство». А по мнению полномочного представителя РГУД в Татарстане Елены Стрюковой, «в это здание очень просится общепит».

О том, какая реновация нужна известному торговому центру в сердце татарстанской столицы, почему оно уже 15 лет остается необитаемым, читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова