Покупатели офисов ЖК «МЧС» в Казани могут потерять недвижимость, за которую заплатили 100 млн

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Несколько казанцев, купивших в общей сложности почти тысячу квадратных метров коммерческих площадей в ЖК «МЧС», могут утратить права на эти помещения. Это покупатели, которые приобрели коммерческую недвижимость.



В отличие от покупателей квартир в «МЧС» обладатели нежилых площадей не могут претендовать на помощь государства после недавних поправок в 214-ФЗ о долевом строительстве. Отстаивать право собственности на выкупленные квадратные метры они вынуждены в суде. В подготовленном письме в Госдуму покупатели коммерческих площадей «МЧС» пожаловались на «бесправное положение дольщиков нежилых помещений, у которых отбирают полностью оплаченные ими помещения».

После получения статуса застройщика фонд начал судебную тяжбу с дольщиками нежилых помещений, требуя признать право собственности за ним, сообщил Константин Амосов. По его словам, юристы ФПД исходят из того, что «при передаче проблемного объекта от обанкроченного застройщика к фонду прекращаются залоговые права кредитора-дольщика на нежилые помещения». Спор идет вокруг имущества общей площадью 1 тысяча кв. м. Судебные процессы идут с несколькими дольщиками, которые заплатили за него около 100 млн рублей.

Арбитражные суды в двух инстанциях подтвердили правоту позиции фонда. В ближайшие дни пройдет кассационное рассмотрение по жалобам дольщиков-«коммерсантов», среди которых есть известные личности и которые, скорее всего, потеряют свои активы.

Подробнее о том, как Фонд поддержки обманутых дольщиков РТ выиграл судебную тяжбу по изъятию коммерческой недвижимости в двух инстанциях, читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова