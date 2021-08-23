«Нижнекамскнефтехим» провел общественные слушания по проекту реконструкции промышленных объектов для ЭП-600

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске состоялись общественные слушания по проекту «Реконструкция существующих объектов цеха 2520 для нового комплекса по производству этилена ЭП-600». В обсуждении материалов проектной документации, которое прошло на базе МБОУ «СОШ № 7» в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие около 100 человек.

С приветственным словом к присутствующим обратился первый заместитель генерального директора, главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирек Аглямов. Заместитель главного инженера по охране окружающей среды, начальник управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Гришаков представил информацию об устойчивом развитии компании.

Далее в ходе слушаний был рассмотрен ряд докладов, посвященных характеристикам проектируемого объекта и намечаемой деятельности, материалам оценки воздействия на компоненты окружающей среды, а также мероприятиям, направленных на предотвращение и минимизацию нежелательных экологических последствий.

С докладом об объекте реконструкции выступил директор завода СПС Виктор Зотов. Речь идет о резервуарном парке цеха №2520, который в настоящее время используется для приёма, хранения, а также отгрузки продукции и полуфабрикатов заводов ПАО «Нижнекамскнефтехим». Модернизация данного резервуарного парка проводится в рамках реализации проекта строительства нового олефинового комплекса ЭП-600, с целью обеспечения приема и хранения его товарной продукции.

Как рассказал главный инженер проекта ООО «ХИМПРОМПРОЕКТ» Руслан Кярюшев, в результате реконструкции старые резервуары, введенные в эксплуатацию в 1977 году, заменят на новые. Также планируется обустроить открытую насосную для перекачки и откачки нефтепродуктов на сливоналивную эстакаду. Все технологическое оборудование будет соответствовать современным требованиям безопасности — иметь двойное торцевое уплотнение или герметичное исполнение.

Проведение реконструкции парка позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Об этом в своем докладе рассказал директор ООО «Экада-Т» Аркадий Ярошевский. Он отметил, что комплекс будет оснащен автоматической системой пенотушения, стационарной системой орошения и датчиками контроля загазованности.

Изменения коснутся и сливо-наливных эстакад. В рамках модернизации все сливо-наливные операции будут доведены до требований норм и автоматизированы, обеспечив герметичный налив и слив продукции, что исключит выброс веществ в атмосферу.

По итогам проведения общественных слушаний по проектной документации и материалов ОВОС по объекту «Реконструкция существующих объектов цеха 2520 для нового комплекса по производству этилена ЭП-600» ПАО «Нижнекамскнефтехим», они были признаны состоявшимися.

Планируемые мероприятия по намечаемой деятельности — реализация проекта «Реконструкция существующих объектов цеха 2520 для нового комплекса по производству этилена ЭП-600» ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одобрены и поддержаны участниками общественных слушаний: 88 человек проголосовали «за», 1 человек — воздержался.