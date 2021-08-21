В центре «Фобос» рассказали о приходе «природного проклятья» в Крым и на Кубань

Фото: wikimedia.org/ Sergey Korovkin 84

Жителей Крыма и Краснодарского края предупредили о новой волне осадков. Об этом заявил центр погоды «Фобос».

Синоптики сразу заявили: одним днем ненастье не ограничится. На Кубань вылилась половина месячной нормы осадков, а в Симферополе за половину суток выпало более 60 мм дождя.

Фото: wikimedia.org / DiscoverWithDima

Это связано с тем, что на востоке Русской равнины господствует антициклон, который не дает дождевым тучам уйти из Причерноморья. Уже сегодня очаг высокого давления станет отступать за Урал, и облачность сможет пробиться дальше на север.

Для русского Юга это означает скорое ослабление осадков. Например, в Новороссийске с воскресенья облака рассеются, и ко вторнику потеплеет до +30°.

В середине августа сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал о наступлении «библейского потопа» на востоке Крыма и Кубани. Крым и Сочи этим летом неоднократно затапливало после ливней.